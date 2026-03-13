Groenlandse regeringspartij Siumut trekt zich terug uit coalitie

door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 16:36
NUUK (ANP/RTR) - De sociaaldemocratische Siumut-partij trekt zich terug uit de Groenlandse coalitie. Dat zegt premier Jens-Frederik Nielsen. Het vertrek betekent dat buitenlandminister Vivian Motzfeldt, die bekendheid verwierf om haar rol in het Amerikaanse dispuut over het semiautonome eiland, van het toneel verdwijnt.
De partij trekt zich terug omdat twee ministers van andere partijen zich opwierpen in de campagne in aanloop naar de verkiezingen van eind maart. Volgens Siumut hadden de twee bewindslieden daarvoor verlof moeten aanvragen, omdat die rol naast het ministerschap te zwaar zou zijn.
Premier Nielsen zegt op Facebook teleurgesteld te zijn. "Ik denk dat het een verschrikkelijk slechte timing is, en ik ben zeker teleurgesteld dat dit gebeurt op een moment waarop we naast elkaar zouden moeten staan", aldus Nielsen.
Desondanks kan hij nog altijd rekenen op een meerderheid voor zijn coalitie. Die houdt nog altijd 19 zetels in de 31-koppige Kamer. Siumut was goed voor vier zetels.
POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2831881

Dit onthult dat je baas is onbekwaam is, zegt Harvard

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

106546927-15577875-image-m-5_1771602706021

Jongen (11) schiet vader dood in slaap na ruzie over Nintendo Switch

191811924_m

Deze veelgebruikte drugs verdriedubbelen je kans op een beroerte

images

Wat vertelt de slaaphouding van je kat jou eigenlijk?

download

Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

