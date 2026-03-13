Groenlandse regeringspartij Siumut trekt zich terug uit coalitie

NUUK (ANP/RTR) - De sociaaldemocratische Siumut-partij trekt zich terug uit de Groenlandse coalitie. Dat zegt premier Jens-Frederik Nielsen. Het vertrek betekent dat buitenlandminister Vivian Motzfeldt, die bekendheid verwierf om haar rol in het Amerikaanse dispuut over het semiautonome eiland, van het toneel verdwijnt.

De partij trekt zich terug omdat twee ministers van andere partijen zich opwierpen in de campagne in aanloop naar de verkiezingen van eind maart. Volgens Siumut hadden de twee bewindslieden daarvoor verlof moeten aanvragen, omdat die rol naast het ministerschap te zwaar zou zijn.

Premier Nielsen zegt op Facebook teleurgesteld te zijn. "Ik denk dat het een verschrikkelijk slechte timing is, en ik ben zeker teleurgesteld dat dit gebeurt op een moment waarop we naast elkaar zouden moeten staan", aldus Nielsen.

Desondanks kan hij nog altijd rekenen op een meerderheid voor zijn coalitie. Die houdt nog altijd 19 zetels in de 31-koppige Kamer. Siumut was goed voor vier zetels.