Judobond met tien judoka's naar EK in Georgië

Sport
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 16:48
NIEUWEGEIN (ANP) - De judobond (JBN) gaat met tien judoka's naar het Europees kampioenschap, dat plaatsvindt van 16 tot en met 19 april in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Het team bestaat uit zeven vrouwen en drie mannen.
De judobond spreekt van een mix van ervaren internationale judoka's en talentvolle atleten die zich de afgelopen periode hebben onderscheiden op internationale wedstrijden. In de aanloop naar het EK is er nog een Grand Slam in Georgië van 20 tot en met 22 maart. De EK-selectie kan op basis van de prestaties daar nog worden uitgebreid.
Tot de selectie behoren Amber Gersjes (tot 48 kilogram), Naomi van Krevel (-52), Julie Beurskens (-57), Joanne van Lieshout (-63), Sanne van Dijke en Margit de Voogd (-70) en Lieke Derks (-78). Bij de mannen zijn Simeon Catharina en Michael Korrel (-100) en Jur Spijkers (boven 100 kilogram) geselecteerd.
