Aanhoudingseenheid politie en ME gaan Maagdenhuis in

AMSTERDAM (ANP) - Een aanhoudingseenheid van de politie en de ME zijn het Maagdenhuis binnengegaan. Het gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) wordt sinds maandag 11.00 uur bezet door pro-Palestijnse demonstranten. Onbekend is hoeveel mensen binnen zijn.

Iets voordat de eenheid het pand inging, riep UvA-secretaris Leon van de Zande vanuit een politiebusje om dat iedereen het Maagdenhuis moest verlaten en dat er aangifte was gedaan. Een grote bus staat klaar om de actievoerders mee te nemen.

De UvA sprak tot nu toe over ongeveer vijftig mensen in het gebouw, actievoerders van Amsterdam Encampment hadden het over zo'n honderd studenten en medewerkers. Zij willen dat de UvA alle banden met Israëlische instellingen verbreekt.

Ongeveer twintig mensen verlieten eerder via een zijdeur het pand, zag een ANP-verslaggever. Zij werden door politie ingesloten, maar onduidelijk is of ze daarna zijn aangehouden. Ook wist een politiewoordvoerder niet waar ze nu zijn.