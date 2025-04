Paasvuur Borne gaat niet door, natuur is te droog

BORNE (ANP) - Het voor komend weekend geplande paasvuur in het Twentse Borne kan niet doorgaan. Burgemeester Jan Pierik heeft aan de organisatoren laten weten dat doorgaan niet verantwoord is, omdat de natuur en bodem te droog zijn door het gebrek aan neerslag de afgelopen tijd.

"Er wordt de komende week wel neerslag verwacht, maar dat is onvoldoende om het paasvuur door te kunnen laten gaan", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Met de organisatoren maken we afspraken dat zij voor het weekend het al verzamelde hout weer verwijderen."

Borne is niet de enige gemeente waar het paasvuur niet doorgaat. In vrijwel heel Nederland geldt droogtefase 2. Bij fase 2 geldt een verhoogd risico op een natuurbrand die zich snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen, zeker bij harde wind. Landeigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Ook de bevolking wordt gevraagd om op te letten en voorzichtig te zijn.