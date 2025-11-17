ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitsland hervat export wapens voor gebruik in Gaza

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 10:53
anp171125084 1
BERLIJN (ANP/RTR/DPA) - Duitsland heft een gedeeltelijke stop op wapenexporten naar Israël op. Daardoor kunnen vanaf 24 november opnieuw wapens voor gebruik in Gaza worden geëxporteerd.
Duitsland stopte in augustus "tot nader order" met het exporteren van wapens die Israël zou kunnen gebruiken in Gaza. Dat werd gezien als een breuk met de gebruikelijke lijn van Duitsland, een belangrijke bondgenoot van Israël. Duitsland voert nog wel wapens uit die bedoeld zijn voor de verdediging van Israël.
Duitsland is na de Verenigde Staten de belangrijkste exporteur van wapens naar Israël. Een woordvoerder van de Duitse overheid noemt het staakt-het-vuren in Gaza als reden om nu toch weer door te gaan met het uitvoeren van wapens.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447870509

Ruzie tussen Jan Smit en zus Monique verdeelt Volendam: "Er zijn twee kampen"

ANP-347372723

Je rijstijl verklapt veel over je persoonlijkheid. Verkeerspsychologen doen een boekje open

5356200

Nocturie: Is ‘s nachts wakker worden om te plassen normaal?

ANP-522271136

Vanavond beslist BBB of Caroline van der Plas mag blijven

generated-image (53)

“Ze laten zich niet meer om de tuin leiden”: 7 reflexen van emotioneel slimme vrouwen tegen manipulators

anp161125075 1

Kindertelefoon geschokt door handelen ex-vrijwilliger uit podcast

Loading