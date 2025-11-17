Duitsland hervat export wapens voor gebruik in Gaza

BERLIJN (ANP/RTR/DPA) - Duitsland heft een gedeeltelijke stop op wapenexporten naar Israël op. Daardoor kunnen vanaf 24 november opnieuw wapens voor gebruik in Gaza worden geëxporteerd.

Duitsland stopte in augustus "tot nader order" met het exporteren van wapens die Israël zou kunnen gebruiken in Gaza. Dat werd gezien als een breuk met de gebruikelijke lijn van Duitsland, een belangrijke bondgenoot van Israël. Duitsland voert nog wel wapens uit die bedoeld zijn voor de verdediging van Israël.

Duitsland is na de Verenigde Staten de belangrijkste exporteur van wapens naar Israël. Een woordvoerder van de Duitse overheid noemt het staakt-het-vuren in Gaza als reden om nu toch weer door te gaan met het uitvoeren van wapens.