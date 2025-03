Aanklager ICC verwelkomt arrestatie Duterte

DEN HAAG (ANP) - Het kantoor van de aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) verwelkomt de arrestatie en de uitlevering van de Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte. Duterte wordt wegens zijn gewelddadige strijd tegen drugs verdacht van misdaden tegen de menselijkheid.

De arrestatie wordt in een verklaring een "belangrijke ontwikkeling" genoemd. Het kantoor zegt voorbereidingen te treffen voor de eerste zitting voor het ICC. Die is nog niet ingepland. Duterte werd dinsdag opgepakt in Manilla en op een vlucht naar Nederland gezet. Het ICC-arrestatiebevel tegen hem werd op 10 februari aangevraagd en op 7 maart ingewilligd.

Het aanklagerskantoor verdenkt Duterte ervan leiding te hebben gegeven aan doodseskaders. De zaak draait specifiek om zeker 43 moorden die zijn gepleegd tijdens Duterte's strijd tegen drugs. Het kantoor spreekt van "een wijdverspreide en systematische aanval gericht tegen de burgerbevolking".