Bronnen: Poetin wil Donbas en geen NAVO-toetreding en troepen

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 18:54
MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin eist dat Oekraïne de oostelijke Donbas-regio opgeeft, afstand doet van de ambitie om lid te worden van de NAVO en westerse troepen buiten het land houdt. Dat meldt persbureau Reuters op basis van drie Russische bronnen nabij het Kremlin.
Poetin en president Donald Trump bespraken vrijdag een compromis over Oekraïne. Volgens de bronnen zou Poetin hebben gezegd dat Kyiv de regio's Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne, tezamen de Donbas, moet afstaan. En hij houdt vast aan zijn eis dat Oekraïne zich terugtrekt uit de delen van de Donbas die het nog controleert, aldus de bronnen.
In ruil daarvoor zou Moskou de frontlijn willen bevriezen in Zaporizja en Cherson, regio's die het in juni 2024 nog claimde, en zich terugtrekken uit de Oekraïense regio's Charkiv, Soemy en Dnjepropetrovsk.
Ook blijft Moskou eisen dat Kyiv zijn NAVO-ambities opgeeft en dat er geen westerse troepen in Oekraïne worden gestationeerd als onderdeel van een vredesmacht.
