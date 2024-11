NEW YORK (ANP/RTR) - Aanklagers in New York adviseren om de zwijggeldzaak waarin aankomend president Donald Trump is veroordeeld te pauzeren, zodat Trump een verzoek kan indienen om de zaak te laten vervallen.

Trump zou op 26 november zijn straf horen. Die kon oplopen tot vier jaar cel. Zijn advocaten willen echter dat de veroordeling wordt geschrapt naar aanleiding van een uitspraak van het hooggerechtshof in juli.