Van de Zandschulp zet Oranje op voorsprong met zege op Nadal

MÁLAGA (ANP) - Botic van de Zandschulp is mogelijk de laatste tegenstander geweest van Rafael Nadal. De Nederlandse tennisser bracht Oranje in de kwartfinale van de Davis Cup Finals op een 1-0-voorsprong tegen gastland Spanje. De setstanden in Málaga, waar de 38-jarige Nadal zijn laatste toernooi speelt, waren 6-4 en 6-4.

In het tweede enkelspel neemt Tallon Griekspoor het op tegen Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Wint Griekspoor, dan is het duel beslist en eindigt de carrière van Nadal. Bij een zege van Alcaraz volgt een dubbel met als inzet een plaats in de halve finales van het landentoernooi.

22-voudig grandslamwinnaar Nadal kondigde enkele weken geleden aan zijn loopbaan op de Davis Cup Finals te beëindigen.

Breakpoints

De eerste breakpoints in de partij waren in de negende game voor Van de Zandschulp. De op een na beste tennisser van Nederland benutte de tweede waarmee de stand op 5-4 kwam. De Veenendaler serveerde de set daarna voor 11.000 toeschouwers uit.

In de tweede set verloor Nadal meteen zijn service waarna de Spanjaard in achtervolging moest. Maar de energie waarmee hij vroeger op de baan stond leek te ontbreken. Bij 2-0, na vier verloren games op rij, bracht hij de stand na een knappe rally wel op 2-1. Maar Van de Zandschulp behield zijn servicegames en brak de opslag van Nadal nogmaals: 4-1. Nadal bleef knokken, brak naar 4-2 en won zijn servicebeurt. Maar bij 5-4 hield Van de Zandschulp zijn service en was een memorabele overwinning een feit.

Nadal had lang geen officieel duel meer gespeeld. Na zijn verloren duel met Novak Djokovic op de Olympische Spelen van Parijs, kwam hij half oktober alleen nog uit op een demonstratietoernooi in Saudi-Arabië.