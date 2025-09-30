Mbo'ers met niet-Europese achtergrond vinden minder snel werk

DEN HAAG (ANP) - Mbo'ers met een achtergrond van buiten Europa hebben na hun afstuderen meer moeite met het vinden van een baan, meldt het CBS. Ook moeten ze vaker solliciteren voor ze een stage- of leerwerkplek hebben.

Het statistiekbureau heeft gekeken naar mbo'ers die afstudeerden in het studiejaar 2021/2022. Van de studenten die buiten Europa zijn geboren, had 82 procent na een jaar werk en van de studenten van wie alleen een of twee ouders buiten Europa waren geboren, was dat 85 procent. Gemiddeld had van alle dat jaar afgestudeerde mbo'ers 92 procent binnen een jaar een baan.

Mbo'ers met twee in Nederland geboren ouders hadden een jaar na het afstuderen het vaakst werk: in 94 procent van de gevallen.

Van de mbo'ers van niet-Europese herkomst moest 83 procent solliciteren naar een stage- of leerwerkplek. Voor die cijfers keek het CBS naar het jaar 2024. Gemiddeld moest toen 75 procent van de mbo'ers solliciteren voor zo'n verplicht traject.