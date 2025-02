Aanklagers vragen toch om seponering zaak burgemeester New York

WASHINGTON/NEW YORK (ANP/RTR) - Aanklagers hebben vrijdag een verzoek aan de rechter gedaan om de corruptie- en fraudezaak tegen de New Yorkse burgemeester Eric Adams te seponeren. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had daar eerder deze week toe opgeroepen, waarna zeven aanklagers opstapten omdat ze weigerden het verzoek in te willigen.

Het justitieministerie vroeg de zaak tegen de burgemeester van de grootste stad van de Verenigde Staten te schrappen, omdat die de burgemeestersverkiezingen later dit jaar kan beïnvloeden. Ook is Adams door de rechtszaak minder goed in staat om illegale immigratie en criminaliteit aan te pakken, zo klonk het.

Het ministerie zei in de verklaring niets over de schuldvraag en Amerikaanse media zagen in de oproep dan ook een ernstige schending van de scheiding der machten. Adams haalde recent de banden met president Donald Trump aan.

Zeven aanklagers weigerden de afgelopen dagen om officieel om seponering van de zaak te vragen en kondigden hun ontslag erom aan. Wie wel mee zou gaan in het verzoek van het ministerie noemden de vertrekkers "een sukkel" of "laf". Na druk van het ministerie van Justitie om alle resterende aanklagers te ontslaan, werd het verzoek vrijdag toch ingediend.

"Ik denk dat veel Amerikanen zich afvragen wat zich allemaal afspeelt binnen het ministerie van Justitie en wat dat betekent voor de rechtsstaat", zei Alberto Gonzales, oud-minister van Justitie onder president Bush tegen The Washington Post. "Dit roept dringende vragen op over de rechtspraak tijdens de tweede termijn van Trump en de onafhankelijkheid van openbare aanklagers", schreef The New York Times eerder.

Of de zaak ook daadwerkelijk geseponeerd wordt, is nog onduidelijk. Dat is aan de rechter om te beslissen. Trump zei eerder dat hij overwoog Adams gratie te verlenen, omdat hij de zaak tegen de burgemeester "politiek gemotiveerd" acht.