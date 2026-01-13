ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vertrouwen Kamer moet ook na formatie nog groeien, denkt Jetten

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 20:29
anp130126200 1
DEN HAAG (ANP) - Ook nadat een nieuw kabinet op het bordes heeft gestaan, moeten D66, VVD en CDA verder werken aan vertrouwen van de rest van de Tweede Kamer. Dat zei D66-leider Rob Jetten dinsdag na een nieuwe ronde formatiegesprekken.
Onderhandelende partijen gaan deze week op zoek naar steun om hun minderheidskabinet van tevoren op te bouwen. Meerdere partijen die voor gesprekken daarover dinsdag langskwamen, zeiden juist dat zij de plannen van het toekomstige kabinet afwachten.
Op de vraag van een verslaggever of de drie partijen genoeg garanties hebben om van start te gaan, antwoordde VVD-leider Dilan Yeşilgöz: "Dat zal moeten." Jetten voegde daaraan toe: "Om van start te gaan denk ik wel. En dan is het ook aan het kabinet om gedurende het jaar dat vertrouwen verder uit te bouwen."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538607444

Er is één ding dat je kunt doen om de kans op dementie te verkleinen. En dat heeft een enorm effect

193734223_m

Wat je 's morgens moet eten om goed te poepen

wo-frueher-karteikaesten

Deze ene superprompt tilt al je ChatGPT- en Gemini-zoektochten naar een hoger niveau

jp-valery-mQTTDA_kY_8-unsplash

Waarom Trump met de aanval op de centrale bank mogelijk het laatste zetje gaf om de dollar te slopen

1e43b190-0aba-5ac4-8a20-8969ca123b9e

Trump wordt vooral financieel gesteund door Tech-magnaten en boeven

265849762_m

73-jarige maakte thuis seksfilmpjes van tal van BN'ers

Loading