Vertrouwen Kamer moet ook na formatie nog groeien, denkt Jetten

DEN HAAG (ANP) - Ook nadat een nieuw kabinet op het bordes heeft gestaan, moeten D66, VVD en CDA verder werken aan vertrouwen van de rest van de Tweede Kamer. Dat zei D66-leider Rob Jetten dinsdag na een nieuwe ronde formatiegesprekken.

Onderhandelende partijen gaan deze week op zoek naar steun om hun minderheidskabinet van tevoren op te bouwen. Meerdere partijen die voor gesprekken daarover dinsdag langskwamen, zeiden juist dat zij de plannen van het toekomstige kabinet afwachten.

Op de vraag van een verslaggever of de drie partijen genoeg garanties hebben om van start te gaan, antwoordde VVD-leider Dilan Yeşilgöz: "Dat zal moeten." Jetten voegde daaraan toe: "Om van start te gaan denk ik wel. En dan is het ook aan het kabinet om gedurende het jaar dat vertrouwen verder uit te bouwen."