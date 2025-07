Nieuw overleg tussen Oekraïne en Rusland begonnen

ISTANBUL (ANP/AFP) - Oekraïne en Rusland zijn in Istanbul aan nieuw overleg begonnen. Het is de derde keer in enkele maanden dat onderhandelaars uit de oorlogvoerende landen elkaar treffen in de Turkse metropool. De ontmoeting begon met een gesprek tussen de leiders van de twee delegaties, samen met de Turkse buitenlandminister.

Op een doorbraak wordt niet gerekend. Oekraïne richt zich onder meer op de uitwisseling van gevangenen, zowel militairen als burgers. Ook hoopt Kyiv op afspraken over de terugkeer van gedeporteerde kinderen. Verder wil de Oekraïense delegatie dat er toekomstige onderhandelingen op hoog niveau worden voorbereid.

De eerdere bijeenkomsten leidden tot het ruilen van (krijgs)gevangenen en het terugsturen van lichamen van gesneuvelde militairen. Een wapenstilstand of vredesakkoord lijkt ondanks Amerikaanse druk nog ver weg. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde Moskou onlangs met zware handelssancties als er niet binnen vijftig dagen een vredesdeal is.