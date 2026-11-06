Aankomend gouverneur Texas wil wetten om datacenters in te perken

AUSTIN (ANP) - De aankomende gouverneur van de Amerikaanse staat Texas, de Democraat Gina Hinojosa, wil dat de staat zijn coulante houding tegen datacenters laat varen zolang er geen maatregelen zijn getroffen om de inwoners van Texas te beschermen. Dat zei ze in een interview met CNN.

"We gaan wetgeving invoeren om de inwoners van Texas te beschermen, en we moeten stoppen met de huidige gang van zaken rond datacenters totdat die bescherming er is", aldus Hinojosa.

Tijdens haar verkiezingscampagne beloofde Hinojosa dat ze de ontwikkeling van nieuwe datacenters een halt toe zou roepen. "Het is niet zo dat ik een hekel heb aan datacenters. Ik heb een hekel aan de manier waarop ze misbruik maken van Texas, en daar komt een einde aan zodra ik gouverneur ben", zei ze onder meer.