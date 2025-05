Aankoop nieuwe Nederlandse tanks is 'voorbeeldproject'

AMERSFOORT (ANP) - Op de Bernhardkazerne in Amersfoort is woensdag het contract getekend voor de aanschaf van 46 nieuwe gevechtstanks voor de Nederlandse landmacht. Staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie, BBB) vindt het een "voorbeeldproject" hoe de verwerving van militair materieel in Europa moet gaan.

De verwerving van de Duitse Leopard 2A8 gebeurde in een recordtempo. Vorig jaar september kondigde het ministerie aan weer een tankbataljon te willen vormen. De laatste Nederlandse gevechtstanks waren in 2011 na de financiële crisis wegbezuinigd. De eerste nieuwe tanks worden over drie jaar geleverd.

Ook voor viceadmiraal Jan Willem Hartman van de aankooporganisatie van Defensie (COMMIT) is de aanschaf een voorbeeld voor andere landen. "Willen wij als Europa een sterke krijgsmacht opbouwen, dan is gezamenlijk aanschaffen heel belangrijk." Daardoor kan de industrie de productie optimaliseren en krijgen landen hetzelfde materieel waardoor de samenwerking verbetert, zegt hij.