Eerste staking ooit bij Ford in Keulen om reorganisatieplannen

KEULEN (ANP/RTR/DPA) - Medewerkers van twee fabrieken van Ford in Keulen hebben het werk neergelegd uit protest tegen een grote reorganisatie waardoor duizenden banen verloren gaan. Het gaat om de eerste staking ooit bij de fabrieken. Volgens vakbond IG Metall liggen de fabrieken volledig stil.

Ford wil in Keulen ongeveer 2900 banen schrappen, als onderdeel van een grote reorganisatie bij zijn Europese activiteiten. IG Metall voert actie om de eisen voor hogere ontslagvergoedingen en een sociaal plan kracht bij te zetten.

In Keulen produceert Ford twee elektrische modellen. De verkoop van die elektrische auto's viel de afgelopen jaren lager uit dan verwacht, terwijl Ford er bijna 2 miljard euro in had geïnvesteerd.