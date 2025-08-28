Aanmeldingen mogelijke claim na datalek blijven binnenstromen

DEN HAAG (ANP) - De aanmeldingen stromen nog steeds binnen bij advocatenkantoren die een collectieve schadeclaim voorbereiden om gedupeerden te compenseren voor het datalek bij laboratorium Clinical Diagnostics. De Stichting voor Collectieve Consumentenbelangen en DHKV Advocaten laten weten dat ze inmiddels zo'n 45.000 aanmeldingen hebben ontvangen van mensen die zich willen aansluiten bij een eventuele claimzaak.

Een ander kantoor, Van Diepen Van der Kroef, meldde woensdag 50.000 berichten van gedupeerden te hebben ontvangen. Dit kantoor wil pas bij "een volgende mijlpaal" weer een aantal noemen. De aanmeldingen zijn bij beide kantoren nog vrijblijvend. Als het daadwerkelijk tot een zaak komt, wat nog niet geheel zeker is, hoeven gedupeerden niet vooraf te betalen. De insteek is dat de kantoren en financiers van een zaak bij winst worden betaald uit de opbrengst.

Volgens de kantoren is Clinical Diagnostics nalatig geweest. Mogelijk geldt dat ook voor Bevolkingsonderzoek Nederland.