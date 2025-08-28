Kabinet wil helmplicht tot 18 jaar op elektrische fiets

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil helmen verplicht maken voor kinderen tot 18 jaar die op een elektrische fiets rijden. Demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) streeft ernaar dat er eind 2026 een voorstel naar de Tweede Kamer gaat, meldt hij in een brief. De BBB-minister overweegt deze helmplicht nog uit te breiden naar andere lichte elektrische voertuigen zoals e-steps, om te voorkomen dat minderjarigen naar die voertuigen uitwijken.

De plicht om voor kinderen te zorgen ligt in principe bij hun ouders en verzorgers, schrijft Tieman. "Maar de overheid moet de juiste omstandigheden scheppen die het welzijn en de veiligheid van kinderen garanderen." De minister wil ook proberen het bereik te vergroten van de gedragscampagne die al bijna een jaar loopt.

De RAI Vereniging werkt intussen aan een keurmerk voor e-bikes. Tiemans ministerie biedt de sector daarbij hulp aan, maar het keurmerk blijft vrijwillig. Daarmee is het "geen sluitende oplossing" voor slechte e-bikes van fabrikanten die het keurmerk niet hoeven.

Minimumleeftijd

De Kamer heeft gevraagd om een minimumleeftijd van 14 jaar en een helmplicht voor alleen fatbikes. Een leeftijdsgrens voor elektrische fietsen zou de bewegingsvrijheid van jongeren inperken, schrijft de minister. Hij laat in het midden of hij een minimumleeftijd wil en wacht een reactie van de Tweede Kamer af.

Kenniscentrum VeiligheidNL telde vorig jaar in één week 96 mensen die op een fatbike zaten en na een ongeluk op de spoedeisende hulp belandden. Bijna de helft van de slachtoffers was tussen de 12 en 15 jaar. Diezelfde week kwamen 480 slachtoffers van ongelukken met andere elektrische fietsen op de SEH. Het overgrote deel droeg geen helm. Ongelukken met e-bikes zorgen volgens het kenniscentrum relatief vaak voor hersenletsel.

Heilloze weg

Nadat onderzoek had uitgewezen dat maatregelen die alleen voor fatbikes en niet voor andere e-bikes gelden een "heilloze weg" zijn, bleef de Kamer daarop aandringen. Een grote meerderheid steunde afgelopen voorjaar een motie die vroeg om specifiek te kijken naar een onderscheid op basis van gewicht en het koppel van de fietsen. Een fiets met een hoger koppel kan sneller optrekken.

Ook dit onderscheid is onuitvoerbaar, schrijft onderzoeksbureau Goudappel. "Het meten van koppel en gewicht op straat is onnauwkeurig, technisch complex, tijdrovend en vereist apparatuur en formele meetmethoden die momenteel niet beschikbaar zijn."