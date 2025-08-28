Horror: Britse uitvaartondernemer zette dode baby's voor de tv in haar huis

Een uitvaartondernemer in Leeds is door ziekenhuizen in de stad verbannen, nadat ouders ontdekten dat hun overleden baby’s bij haar thuis werden bewaard onder schokkende omstandigheden. Moeders spraken tegenover de BBC over een “horrorfilm”.

Het gaat om Amie Upton (38), oprichter van Florrie’s Army, een organisatie die rouwbegeleiding en uitvaartdiensten aanbiedt voor ouders die een baby verliezen. De stichting is vernoemd naar Uptons eigen dochter Florrie, die in 2017 doodgeboren werd. Via Facebook presenteerde Upton haar dienst als een liefdevol alternatief voor standaard uitvaartzorg, met kleding, handafdrukken en foto’s voor nabestaanden.

De realiteit bleek volgens ouders echter heel anders. Zoe Ward, wier zoontje Bleu in 2021 overleed na hersenbeschadiging, vertelde dat ze dacht dat hij in een gekoelde omgeving verzorgd zou worden. Tot haar ontzetting trof ze hem echter bij Upton thuis aan. Bleu zat in een babywippertje in de woonkamer, met een tekenfilm op de tv. “Ik realiseerde me dat het Bleu was en toen zei ze: ‘Kom binnen, we kijken naar PJ Masks.’ Er was een krabpaal in de hoek, ik hoorde een hond blaffen en op de bank lag nóg een overleden baby. Het was vies en chaotisch. Ik begon te gillen aan de telefoon naar mijn moeder: dit klopt niet, hij kan hier niet blijven.”

Ook andere ouders ontdekten pas later dat hun kind niet in een uitvaartcentrum lag, zoals hen was verteld, maar in Uptons woning. De oma van een van de baby’s vergeleek de situatie met een horrorfilm. Volgens haar dochter rook het lichaam van haar baby sterk, alsof het niet gekoeld was bewaard.

Geen regels

De BBC zag aanwijzingen dat Upton geen gebruikmaakte van een gekoeld bed, al had ze er wel één in huis. Het ziekenhuisbestuur van Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, bevestigde dat er “meerdere ernstige zorgen” waren geuit over Upton en dat deze zijn doorgegeven aan politie, toezichthouders en de lijkschouwer. Sinds het voorjaar is zij niet meer welkom op de kraamafdelingen en in de mortuaria van de twee grootste ziekenhuizen in de stad.

Hoofdverpleegkundige Rabina Tindale benadrukte dat families soms dachten dat Florrie’s Army verbonden was aan het ziekenhuis, maar dat dat niet het geval is. “Noch Amie Upton, noch haar organisatie is gelieerd aan ons”, aldus Tindale.

Opvallend is dat in Engeland en Wales geen wettelijke regels bestaan voor het runnen van een uitvaartonderneming. Brancheorganisaties hebben wel een gedragscode, maar lidmaatschap is vrijwillig. Daardoor kan vrijwel iedereen een uitvaartdienst beginnen, zonder toezicht op hoe lichamen worden behandeld of opgeslagen.