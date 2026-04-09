Sjoerdsma trekt boetekleed aan na 'onhandigheid' over UNRWA

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 11:30
anp090426076 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) trekt het boetekleed aan, omdat hij "onhandig" heeft geopereerd bij het herstellen van de relatie met de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA. "Er zijn dingen niet goed gegaan", erkende hij donderdag in de Tweede Kamer.
De Kamer stemde vorige maand tegen een voorstel om UNRWA weer het oude subsidiebedrag te geven. Rechtse partijen waaronder JA21 en SGP stemden daarom voor de begroting van Sjoerdsma. Een paar dagen later kwam de bewindsman met een brief waarin hij aankondigde UNRWA toch weer de oorspronkelijke subsidie van 19 miljoen euro te geven.
Het leidde tot boze reacties van links tot rechts in de Kamer. "Ik wilde graag transparant zijn, maar heb het tegenovergestelde bereikt", aldus Sjoerdsma. In het coalitieakkoord is afgesproken om de relatie met UNRWA te herstellen. Na de stemming ontstond onduidelijkheid of het kabinet deze afspraak nog zou nakomen en die onduidelijkheid wilde hij wegnemen, zei Sjoerdsma.
ANP-343385528

19Mag-Finasteride-superJumbo

exporteren

generated-image (11)

9adea9462b883513607190229ce46b47,cd7d4d7b

Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 06.36.43

