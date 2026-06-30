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Aanslag in Monaco geen terroristische daad, meent justitie

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 12:07
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MONACO (ANP) - Justitie in Monaco meent dat de aanslag maandagavond in het prinsdom geen terroristische daad is geweest. Dat zei de Monegaskische minister van Staat Christophe Mirmand dinsdag tijdens een persconferentie. De zaak wordt behandeld als een poging tot moord.
De dader, die nog altijd voortvluchtig is, legde een rugzak met een krachtige bom bij de ingang van een pand. Die ontplofte toen een Oekraïense zakenman en inwoner van Monaco met een vrouw en een jongen in de buurt kwamen. De man is zwaargewond. De vrouw verkeert in levensgevaar, aldus Mirmand.
De dader is vastgelegd op beelden van enkele van de naar schatting 1200 beveiligingscamera's in het prinsdom. Aan het eind van de straat ligt Frankrijk, in welke richting hij verdween. In Frankrijk wordt hij ook gezocht.
De 58-jarige Oekraïense oligarch Vadim Ermolaev is een van de slachtoffers. Hij woont sinds eind 2023 in Monaco. Kyiv heeft hem sancties opgelegd.
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