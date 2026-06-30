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Scandinavische maatschappij SAS plaatst grote order bij Airbus

Economie
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 12:11
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KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - SAS, de grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, heeft een bestelling geplaatst bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus voor maximaal veertig nieuwe toestellen. Daarmee wil SAS zijn vloot voor langeafstandsvluchten uitbreiden. Volgens de maatschappij is het haar grootste investering ooit.
Op basis van catalogusprijzen is met de order een bedrag van meer dan 10 miljard dollar gemoeid, hoewel vaak kortingen worden gegeven bij grote aankopen. Het gaat om toestellen van de types A330-300 en A330-900neo. Dat zijn zogeheten widebody-vliegtuigen met twee gangpaden.
SAS vliegt nu met 138 toestellen naar ruim 130 bestemmingen. Air France-KLM heeft een belang van bijna 20 procent in SAS en wil dit uitbreiden naar meer dan 60 procent. Daarmee zou SAS onderdeel worden van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie.
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