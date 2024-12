Aanslag Maagdenburg door ontbreken politievoertuig

De Duitse politie onderzoekt waarom een politievoertuig niet op de aangewezen plek stond bij de kerstmarkt in Maagdenburg toen daar een aanslag was. Een Saudiër, die sinds 2006 in Duitsland woont, kon met een huurauto inrijden op bezoekers. Vijf mensen kwamen om het leven, ruim tweehonderd mensen raakten gewond.

Eigenlijk hadden op vier locaties rond de kerstmarkt politiewagens moeten staan, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Saksen-Anhalt, waarvan Maagdenburg de hoofdstad is. Een politievoertuig bevond zich tijdens de aanslag vrijdag niet op de juiste plek. De politie gebruikt de wagens onder meer om toegangen te blokkeren, om zo een aanslag te voorkomen.

De autoriteiten maakten nog niets bekend over het motief van de 50-jarige Saudiër. Volgens Duitse media bekritiseerde hij de islam en zou hij een fan zijn van de radicaalrechtse partij Alternative für Deutschland. Hij zou echter ook vaak een verwarde indruk maken. Volgens de krant Bild gold hij bij de autoriteiten al sinds 2015 als potentieel gevaarlijk.