Politie neemt nepwapen in waar iemand mee zwaaide in auto

MIDDELBURG (ANP) - De Middelburgse politie heeft woensdag een nepwapen in beslag genomen waarmee iemand uit een rijdende auto zwaaide. Het ging om een zogeheten gelblaster, een soort speelgoedpistool waarmee kleine gelballetjes kunnen worden afgeschoten. Waar het incident precies gebeurde, is niet duidelijk.

Gelblasters met een Europees veiligheidskeurmerk zijn in Nederland toegestaan als speelgoed, staat op de website van de politie. Maar de speelgoedwapens mogen niet worden gebruikt om ermee te dreigen of mensen te beschieten. "Wapens gelijkend op echte wapens, en die gezien aard of omstandigheden gebruikt kunnen worden om te dreigen, kunnen in beslag genomen worden. Dit is ook strafbaar", meldt een Middelburgse wijkagent woensdagavond op Instagram. Volgens de agent is degene die melding had gemaakt van de gelblaster daar "begrijpelijk" erg van geschrokken.

Twee jaar geleden maakte de politie bekend dat het aantal incidenten met gelblasters was toegenomen. Dat kwam mede door een trend op TikTok, waar filmpjes rondgingen van mensen die met een gelblaster op anderen schieten. Een woordvoerder van de korpsleiding zei toen dat gelblasters tot gevaarlijke situaties kunnen leiden, ook omdat de politie ter plaatse niet altijd direct kan inschatten dat het om een nepwapen gaat. "Het kan dan zeker voorkomen dat je onder schot wordt gehouden door agenten en dan luistert het nauw of iemand de instructies opvolgt", zei de woordvoerder.