Aanslagpleger synagoge Manchester zwoer trouw aan IS

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 16:28
MANCHESTER (ANP) - De man die vorige week een aanslag pleegde bij een synagoge in Manchester deed dat voor Islamitische Staat. Britse media als The Telegraph en The Independent schrijven dat hij tijdens de aanval zelf de politie belde om trouw te zweren aan die terroristische organisatie.
"Ik heb uit naam van Islamitische Staat twee Joden vermoord", zou Jihad al-Shamie hebben gezegd tegen de politie. Hij werd zelf neergeschoten door agenten en overleefde het niet.
Twee personen kwamen om bij de aanslag, drie anderen raakten gewond. Twee van de slachtoffers bleken later te zijn geraakt door politiekogels.
Vier aanhoudingen
De politie doet nog onderzoek naar de precieze omstandigheden en het motief van de man. Er wordt rekening mee gehouden dat Al-Shamie geradicaliseerd was. Vrienden van hem zeiden eerder al tegen Britse media dat hij regelmatig filmpjes van IS keek.
Na de aanslag werden vier anderen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van terroristische daden. Zij zitten nog vast.
