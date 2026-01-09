ECONOMIE
Rest van de dag geen bussen in Groningen, Friesland en Drenthe

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 11:09
anp090126093 1
AMERSFOORT (ANP) - De bussen in Groningen, Friesland en Drenthe rijden ook de rest van de dag niet, meldt Qbuzz. Vanwege sneeuw en gladheid geldt code oranje in de noordelijke provincies.
Qbuzz zegt met meerdere soorten bussen testritten te hebben gedaan. Daaruit zou zijn gebleken dat het niet veilig is om de bussen vandaag te laten rijden. Qbuzz zegt om 16.00 uur te gaan bekijken of ze vannacht en morgen wel weer kunnen gaan rijden.
Op de Waddeneilanden rijden de bussen volgens een aangepaste dienstregeling. Op Ameland rijden de bussen tot in ieder geval 12.00 uur niet. De bussen op Terschelling rijden volgens de normale dienstregeling, zegt Qbuzz.
