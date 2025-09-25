Aantal asielzoekers in Ter Apel blijft boven limiet

TER APEL (ANP) - Het lukt nog altijd niet om het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel te verlagen. In de nacht van woensdag op donderdag sliepen er 2053 mensen. Dat is opnieuw meer dan de limiet van 2000 mensen, en daarom moet opvangorgaan COA weer een dwangsom van 50.000 euro betalen. De teller staat nu op 450.000 euro.

Het is de vijfde dag op rij dat er te veel asielzoekers in Ter Apel verblijven. Tien maanden lang, sinds begin november vorig jaar, was het er relatief rustig.

Dat het nu te druk is, komt doordat enkele tijdelijke opvanglocaties zijn gesloten en er niet genoeg nieuwe plekken voor in de plaats zijn gekomen. Een grote opvang in Biddinghuizen kan verlichting bieden, maar die gaat waarschijnlijk pas volgende maand open. Daarnaast zitten te veel statushouders, erkende vluchtelingen dus, in asielzoekerscentra. Door woningnood kunnen zij niet verhuizen en hun plekken komen daardoor niet vrij.