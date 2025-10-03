ECONOMIE
Aantal asielzoekers in Ter Apel gedaald tot minder dan 1900

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 10:58
TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel is verder gedaald. In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen er minder dan 1900 mensen. Dat is voor het eerst in drie weken tijd.
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat in Ter Apel nu 1884 mensen zitten. Dat betekent dat er in drie dagen tijd 236 plekken zijn vrijgekomen. Zo zijn tweehonderd asielzoekers naar Huizen overgebracht en ongeveer tachtig mensen naar Leiden.
Afgelopen dinsdag bereikte de bezetting een piek met 2120 mensen. Dat is boven het afgesproken maximum van 2000 mensen. Voor elke dag waarop dit aantal wordt overschreden, moet het COA een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waarin Ter Apel ligt. De teller voor de afgelopen maand blijft op 700.000 euro staan.
