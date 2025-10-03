Zoveel verdient een zestigplusser gemiddeld in 2025

We praten er niet vaak over, maar stiekem zijn we allemaal erg nieuwsgierig: hoeveel verdient de ander nou eigenlijk? Wat verdienen zestigplussers, die met rasse schreden richting pensioen gaan, hoe hoog is hun inkomen nog? En hoe verhoudt dat zich tot het gemiddelde in Nederland?

Om te beginnen stippen we een veelgemaakte fout aan, waardoor er verwarring kan ontstaan: modaal is niet hetzelfde als gemiddeld. Het modale inkomen – het inkomen dat in Nederland het vaakst voorkomt – ligt in 2025 op € 46.500 bruto per jaar, ofwel € 37.001 netto. Dat is dus wat 'Jan Modaal' verdient. In 2012 was dit overigens nog € 33.000.

Wat zestigplussers verdienen

Het gemiddelde inkomen wordt berekend door alle inkomens bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal mensen met een inkomen. Daar komt een heel ander bedrag uit. Volgens de laatste cijfers van het CBS (2021) ligt het gemiddelde bruto jaarinkomen van 55- tot 64-jarigen op € 55.100.

Dat is iets lager dan veertigers, die gemiddeld op € 57.200 uitkomen. Na het 65e levensjaar zakt het inkomen flink in: 65- tot 74-jarigen komen gemiddeld uit op € 23.000 per jaar. Niet vreemd, want slechts 19 procent van deze groep werkt nog, tegenover 72 procent bij de 55- tot 64-jarigen. Voor 75- tot 84-jarigen is het gemiddelde inkomen € 12.500 en bij 85-plussers € 13.000.

Schatting voor 2025