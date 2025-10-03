Jongetje opgesloten in hondenhok: Vlaardings pleeggezin opnieuw in opspraak na gruwelijke mishandelingen

In Vlaardingen zijn opnieuw schrijnende details naar buiten gekomen over ernstige mishandeling in het beruchte pleeggezin van John en Daisy van den B. Een 9-jarige Syrische jongen hield een dagboek bij waarin hij beschreef hoe hij en zijn broertje werden opgesloten in een hondenhok, te weinig te eten kregen en werden bekogeld met brandende sigaretten. Het dagboek dient als belangrijk bewijs in de strafzaak tegen het pleegouderspaar.

De geschiedenis van het gezin staat bekend als één van de ernstigste misbruikzaken binnen de jeugdzorg. In mei 2024 belandde een destijds tienjarig pleegmeisje uit hetzelfde gezin — landelijk bekend als het Vlaardingse pleegmeisje — zwaar ondervoed en met ernstig hersenletsel in het ziekenhuis. Onderzoek wees uit dat zij was mishandeld, uitgehongerd en opgesloten in een kooi. Door de opgelopen verwondingen heeft zij blijvende 24-uurszorg nodig.

Ondanks herhaalde signalen uit het verleden en eerdere meldingen van mishandeling, bleef het stel nieuwe pleegkinderen ontvangen. Jeugdzorgorganisaties als Nidos en de William Schrikker Stichting hebben volgens de inspectie ernstige fouten gemaakt; signalen werden herhaaldelijk genegeerd.