Aantal asielzoekers in Ter Apel hele weekend onder grens gebleven

TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben het hele weekend minder dan 2000 asielzoekers overnacht. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hoeft daarom geen nieuwe dwangsom te betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het aantal asielzoekers in het centrum is nu vier dagen op rij onder de afgesproken limiet gebleven.

In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen 1978 mensen in het aanmeldcentrum. De volgende nacht waren dat er 1960, en van zondag op maandag overnachtten 1975 mensen in de opvang in het Groningse dorp.

Sinds 4 november zaten er continu meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum, tot afgelopen vrijdag. Toen verbleven er 1966 mensen in Ter Apel. Voor elke dag dat er te veel mensen in het aanmeldcentrum zitten, moet het COA 50.000 euro betalen aan Westerwolde. De teller staat inmiddels op 2,1 miljoen euro. De gemeenteraad praat in de eerste helft van volgend jaar over suggesties voor de besteding van dit geld.