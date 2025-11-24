ECONOMIE
Den Haag komt met meldpunt voor onveilige plekken

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 11:15
DEN HAAG (ANP) - De gemeente Den Haag heeft een meldpunt gecreëerd waar mensen melding kunnen maken van onveilige plekken. Experts bekijken de locaties vervolgens om vast te stellen welke maatregelen er nodig zijn om het gevoel van veiligheid te verbeteren.
Naast het meldpunt Veilig Over Straat monitort de gemeente ook plekken waar mensen zich gemiddeld onveiliger voelen, zoals stations, groene gebieden en onder tunnels en viaducten. Ook daar wordt vervolgens gekeken of er aanpassingen nodig zijn.
Volgens burgemeester Jan van Zanen voelt niet iedereen zich altijd veilig in Den Haag en worden daardoor bepaalde plekken gemeden in de avond. "Vaak gaat het om slechte verlichting, overwoekerd groen langs de kant en stille, verloederde plekken. Met praktische aanpassingen kan dan al snel veel worden opgelost", aldus Van Zanen.
Momenteel worden voorbereidingen getroffen om aanpassingen te doen om het veiligheidsgevoel te vergroten op onder meer station Laan van NOI en Heeswijkplein.
