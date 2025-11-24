ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ontsteken Olympische vlam vanwege slecht weer verplaatst naar hal

Sport
door anp
maandag, 24 november 2025 om 11:06
anp241125098 1
ATHENE (ANP/DPA) - Het ontsteken van de Olympische vlam voor de Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d'Ampezzo wordt vanwege slechte weersvoorspellingen verplaatst naar een overdekte hal. Dat maakte de organisatie bekend.
Volgens de traditie wordt de vlam aangestoken bij het oude stadion van het Griekse Olympia. Dat gebied heeft te maken gehad met hevige regen en harde wind. Ook de komende dagen wordt slecht weer verwacht. Het evenement vindt daarom woensdag plaats in een nabijgelegen museum, waar een reservevlam wordt gebruikt.
De Olympische vlam wordt daarna in een estafette door Griekenland gedragen. Op 4 december komt de vlam in Athene aan voor de ceremonie, waarbij de vlam wordt overgedragen aan de organisatie van de Spelen van volgend jaar in Italië. Daarna maakt de vlam een tocht van 12.000 kilometer door alle Italiaanse provincies, die op 6 februari eindigt in stadion San Siro bij de openingsceremonie.
De Winterspelen vinden plaats van 6 tot en met 22 februari.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

generated-image (63)

Als de beurs ineenstort (en dan zal hij) wat moet je dan doen? Praktische adviezen bij een crash

ANP-542747583

Zien: China bouwt razendsnel aan een leger humanoïde robots en loopt mijlenver voor op de VS (en ons)

ANP-530473039

Na 60 jaar blijkt dat dit bekende diabetesmedicijn een bijzondere invloed heeft op het brein

oar2

De Bay Harbor Pisser – Hoe een TikTok-hype scholen tot wanhoop drijft

ANP-519631714 (1)

'Ouderen wonen in gouden kooi'

Loading