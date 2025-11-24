Ontsteken Olympische vlam vanwege slecht weer verplaatst naar hal

ATHENE (ANP/DPA) - Het ontsteken van de Olympische vlam voor de Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d'Ampezzo wordt vanwege slechte weersvoorspellingen verplaatst naar een overdekte hal. Dat maakte de organisatie bekend.

Volgens de traditie wordt de vlam aangestoken bij het oude stadion van het Griekse Olympia. Dat gebied heeft te maken gehad met hevige regen en harde wind. Ook de komende dagen wordt slecht weer verwacht. Het evenement vindt daarom woensdag plaats in een nabijgelegen museum, waar een reservevlam wordt gebruikt.

De Olympische vlam wordt daarna in een estafette door Griekenland gedragen. Op 4 december komt de vlam in Athene aan voor de ceremonie, waarbij de vlam wordt overgedragen aan de organisatie van de Spelen van volgend jaar in Italië. Daarna maakt de vlam een tocht van 12.000 kilometer door alle Italiaanse provincies, die op 6 februari eindigt in stadion San Siro bij de openingsceremonie.

De Winterspelen vinden plaats van 6 tot en met 22 februari.