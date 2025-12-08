Aantal asielzoekers in Ter Apel na twee weken weer boven limiet

TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in Ter Apel verbleven het gehele weekeinde meer dan 2000 asielzoekers. Dat is boven de afgesproken grens, en daarom moet opvangorgaan COA weer dwangsommen betalen. De drukte op het terrein was zo'n twee weken onder de limiet gebleven.

Het COA heeft met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, afgesproken dat het aanmeldcentrum maximaal 2000 asielzoekers mag onderbrengen. Voor elke dag erboven moet het COA 50.000 euro betalen. In de nacht van vrijdag op zaterdag waren er 2035 mensen en in de nacht van zaterdag op zondag 2061. In de nacht van zondag op maandag was dat verder opgelopen naar 2076 mensen. Dat is het hoogste aantal sinds 12 november, bijna een maand geleden.

Het totale bedrag aan dwangsommen is nu opgelopen tot 2,25 miljoen euro. Het maximum is 5 miljoen euro.