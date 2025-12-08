Kabinet maakt 700 miljoen vrij voor Oekraïne na motie Kamer

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet maakt in eerste instantie 700 miljoen euro extra vrij voor Oekraïne. Dat is een reactie op de aangenomen motie van GroenLinks-PvdA om volgend jaar 2 miljard extra uit te trekken voor de regering in Kyiv. Begin volgend jaar bekijkt het kabinet waar de rest van het geld vandaan moet komen.

Een half miljard euro wordt gevonden op de begroting van het ministerie van Defensie, schrijven ministers Eelco Heinen (Financiën, VVD), Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) en David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) aan de Kamer. De overige 200 miljoen euro komt van de begroting van Buitenlandse Zaken.