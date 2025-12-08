ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet maakt 700 miljoen vrij voor Oekraïne na motie Kamer

Samenleving
door anp
maandag, 08 december 2025 om 10:34
anp081225064 1
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet maakt in eerste instantie 700 miljoen euro extra vrij voor Oekraïne. Dat is een reactie op de aangenomen motie van GroenLinks-PvdA om volgend jaar 2 miljard extra uit te trekken voor de regering in Kyiv. Begin volgend jaar bekijkt het kabinet waar de rest van het geld vandaan moet komen.
Een half miljard euro wordt gevonden op de begroting van het ministerie van Defensie, schrijven ministers Eelco Heinen (Financiën, VVD), Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) en David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) aan de Kamer. De overige 200 miljoen euro komt van de begroting van Buitenlandse Zaken.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

5 medicijnen die je beter niet met koffie combineert

kantoor wordt ontmoetingsplek thuiswerken is productiever1619673627

Is thuiswerken goed voor je? Een nieuwe studie komt met het antwoord

5f562cf0-7f01-44ac-ad55-754dd148e3a9

Waarom het Songfestival gedoemd is

spotify lijdt verlies na forse investeringen in podcasts1666757783

Je Spotify Wrapped al bekeken? Wat je luisterleeftijd zegt over jou

colas

Vijf klappen in één uur: de aanslag van één blikje cola op je lichaam

Scherm­afbeelding 2025-12-08 om 06.15.27

Hoe een Nederlandse AI-actrice Hollywood de stuipen op het lijf jaagt

Loading