Aantal asielzoekers in Ter Apel zakt tot onder 1900

TER APEL (ANP) - Voor het eerst sinds eind oktober verblijven minder dan 1900 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Opvangorgaan COA blijft al ruim een week onder de limiet van 2000 mensen, en hoeft daardoor al een tijdje geen dwangsommen meer te betalen aan de gemeente Westerwolde, waarin Ter Apel ligt.

In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen 1887 asielzoekers in het aanmeldcentrum. In de loop van donderdag kwamen netto 41 bedden vrij. Het COA brengt dagelijks asielzoekers over van Ter Apel naar opvangplekken elders in het land en krijgt ondertussen ook nieuwe asielzoekers binnen. Daardoor schommelt de bezetting voortdurend.

Het COA moet 50.000 euro betalen voor elke dag waarop meer dan 2000 mensen in Ter Apel zitten. Dat is op 20 november voor het laatst gebeurd. Sinds begin september is het totale bedrag opgelopen tot 2,1 miljoen euro. Het maximum is 5 miljoen euro.

Het COA komt maandag met de volgende update. Die gaat ook over het weekeinde.