Stikstofdoelen voor natuur blijven dankzij gepruts BBB volgens RIVM buiten bereik

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 10:38
bijgewerkt om woensdag, 01 oktober 2025 om 11:29
De stikstofneerslag op natuurgebieden daalt, maar de kans dat wettelijk vastgelegde doelen worden gehaald is "heel erg klein" als meer maatregelen uitblijven. Tot die conclusie komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een onderzoek.
De conclusies zijn gebaseerd op beleid dat bekend was tot 1 mei 2024. Dat was twee maanden voor het aantreden van het kabinet-Schoof. Het nu demissionaire kabinet schrapte het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en verlaagde budgetten voor natuur- en stikstofbeleid met miljarden euro's. Het effect daarvan is in de RIVM-monitor nog niet te zien.
Op basis van wat bekend was toen de berekeningen werden gemaakt, constateren de onderzoekers dat de stikstofdepositie op de natuur sneller afneemt dan eerder gedacht. De doelen zijn echter ver weg. Zo staat in de wet dat in 2030 de helft van de beschermde gebieden geen te hoge stikstofdepositie meer mag hebben. Het RIVM komt uit op 32 tot 34 procent.
