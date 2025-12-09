ECONOMIE
Aantal asielzoekers Ter Apel voor het eerst in maand boven 2100

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 10:02
TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven voor het eerst in bijna een maand meer dan 2100 asielzoekers. Daarmee wordt voor de vierde dag op rij de limiet van 2000 mensen overschreden.
In de nacht van maandag op dinsdag sliepen 2118 mensen in het aanmeldcentrum. De laatste keer dat er meer dan 2100 asielzoekers overnachtten in Ter Apel was op 11 november.
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde voor iedere dag dat er meer dan 2000 asielzoekers worden ondergebracht in Ter Apel. De teller staat inmiddels op 2,3 miljoen euro.
