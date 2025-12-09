Milieurapport VN: verduurzaming redt levens én de wereldeconomie

NAIROBI (ANP) - Een gezonde en duurzame planeet kan niet alleen miljoenen mensenlevens verlengen en een einde maken aan honger, maar op termijn ook de wereldeconomie biljoenen dollars per jaar opleveren. Tot die conclusie komen 287 wetenschappers uit 82 landen in het zogenoemde Global Environmental Outlook van VN-milieuorganisatie UNEP. Het is het meest uitgebreide rapport dat het agentschap ooit produceerde.

Om grote bedreigingen als klimaatverandering, vervuiling en de achteruitgang van biodiversiteit het hoofd te bieden, zijn volgens het rapport de komende decennia eerst grootschalige investeringen nodig: zo'n 8 biljoen dollar per jaar tot 2050. "De kosten van nietsdoen zijn nog veel hoger", klinkt het.

In het rapport worden verschillende scenario's behandeld. De betrokken onderzoekers wijzen erop dat de uitstoot van broeikasgassen vorig jaar nog een record verbrak, waarmee het einde van klimaatverandering nog lang niet in zicht is.

Extreem weer

Extreem weer, dat vaker voorkomt doordat de aarde opwarmt, heeft de laatste twintig jaar naar schatting al gemiddeld 143 miljard dollar per jaar gekost. Als niet genoeg actie wordt ondernomen om de uitstoot snel te verlagen, zullen de kosten alleen maar verder oplopen, waarschuwen de wetenschappers. Rond 2050 zou dat zo'n 4 procent van de wereldeconomie kosten, maar daar blijft het niet bij: aan het einde van de eeuw kunnen de kosten wel 20 procent van de wereldeconomie bedragen, stelt het rapport.

Directeur Inger Andersen van UNEP ziet in het rapport "een simpele keuze" voor de mensheid: "Blijven we voortgaan op de weg naar een toekomst die wordt verwoest door klimaatverandering, teloorgang van de natuur, gedegradeerd land en vervuilde lucht, of slaan we de richting in naar een gezonde planeet, gezonde mensen en gezonde economieën?"