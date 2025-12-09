ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Steeds meer Nederlandse woningen zijn aardgasvrij

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 9:43
anp091225076 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal aardgasvrije woningen neemt toe. Blokverwarming en cv-ketels worden steeds vaker vervangen door stadsverwarming en warmtepompen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2024 was 11,2 procent van de woningen aardgasvrij. Twee jaar eerder was dat nog 8,7 procent.
Vooral woningen met een bouwjaar vanaf 2015 zijn aardgasvrij of bijna aardgasvrij. Woningen met hybride warmtepompen gebruiken veel minder aardgas dan woningen met blokverwarming of een cv-ketel. Zulke bijna-aardgasvrije woningen komen in Nederland ook steeds vaker voor: in 2024 was dat 3,7 procent van het totaalaantal woningen en in 2022 nog 1,5 procent.
De verdeling van (bijna) aardgasvrije woningen is onder meer afhankelijk van het woningtype. Van de appartementen is 12 procent aangesloten op stadsverwarming, vergeleken met 1 procent van vrijstaande woningen. Voor stadsverwarming zijn woningen afhankelijk van een warmtenet. Die zijn vooral in en rond steden aangelegd.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 470558113 1

Rekeningrijden staat weer op de agenda: zo willen CDA en D66 van bezit- naar verbruiksbelasting

ANP-494536631

Wat is vulvodynie? "Het duurt lang voor vrouwen het doorhebben"

shutterstock_2674189913

The Economist: de beste economie van 2025

ANP-532166656

5 soorten hobby's die goed zijn voor je zelfdiscipline

ANP-526789623

Vastendieet zorgt voor opmerkelijke veranderingen in je hersenen en darmen

bloedbank ziet toename antistoffen tegen covid 19 bij bloeddonors1603887608

Wetenschappers ontdekken ‘nieuw’ bloedtype: slechts een handjevol mensen heeft het

Loading