DEN HAAG (ANP) - Het blauwtongvirus is in de afgelopen weken op 791 plekken in Nederland vastgesteld. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat is ruim twee keer zo veel als een week geleden. Vorige week vrijdag stond de teller op 318 gevallen en afgelopen maandag op 503.

De meeste besmettingen zijn nog altijd in Overijssel, Gelderland, het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg.