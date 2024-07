Handboogschutsters openen Spelen met laatste plek in kwalificatie

PARIJS (ANP) - Handboogschutsters Gaby Schloesser, Laura van der Winkel en Quinty Roeffen hebben de Olympische Spelen van Parijs voor Nederland op gang geschoten. Een dag voor de openingsceremonie kwam het drietal op de bijbaan op de Esplanade des Invalides niet verder dan de laatste plaats in de kwalificatie, waardoor zij zondag in de knock-outfase gelijk tegen het als eerste geplaatste Zuid-Korea moeten.

Schloesser, die in Tokio met Steve Wijler nog verrassend zilver won in de gemengde landenwedstrijd, kwam in de kwalificatie tot een individuele score van 649 punten. Dat was goed voor de 35e plek. Voor debutanten Roeffen (625) en Van der Winkel (623) zat er niet meer in dan de 55e en 59e plek, van de 64. Daardoor treffen zij volgende week in de individuele knock-outfase een van de hoogst geplaatste schutsters.

De Zuid-Koreaanse Lim Sihyeon wierp zich op als grote favoriete voor goud door een wereldrecord van 694 punten te schieten. Het oude record stond op 692 van haar landgenote Kang Chaeyoung. Dat schoot ze tijdens de WK van 2019 in Den Bosch.

De individuele strijd om de medailles is volgende week. Voor Wijler, de enige Nederlandse deelnemer bij de mannen, is de kwalificatie daarvoor donderdagmiddag.

De Spelen van Parijs startten woensdag al officieus met enkele rugby- en voetbalwedstrijden. Donderdag vanaf 11.00 uur kwamen de handbalsters als tweede Nederlandse equipe in actie, in de groepswedstrijd tegen Angola.