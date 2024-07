Aantal deeltjes coronavirus daalt voor het eerst in maanden

BILTHOVEN (ANP) - In het rioolwater zijn vorige week minder deeltjes van het coronavirus gevonden dan de week ervoor. Het is de eerste daling sinds begin mei, elf weken geleden. Een week geleden was nog een heel lichte stijging te zien. Het coronavirus is gestabiliseerd, concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volgens het instituut is de zogenoemde virusvracht met 13 procent gedaald. De rioolwatermetingen zijn tegenwoordig de enige manier om de verspreiding van het coronavirus in de gaten te houden, nu de centrale coronatesten zijn afgeschaft.

Wel gaan meer 65-plussers met coronaklachten naar een huisarts. Op elke 100.000 mensen van 65 jaar en ouder bezochten ongeveer vijftig een praktijk, het hoogste aantal sinds begin januari. Ouderen kunnen bij besmetting meer risico lopen dan anderen om ernstig ziek te worden. Daarom kunnen ze in het najaar een nieuwe inenting tegen het virus krijgen.

Bij de GGD'en loopt het nog niet storm: de regio's krijgen een paar telefoontjes per week, vooral van mensen die willen weten wanneer die nieuwe vaccinatieronde is. De gezondheidsdienst verwacht wel meer bellers wanneer het callcenter op 27 augustus weer opengaat en mensen uitnodigingen voor de najaarsprik ontvangen. Of het huidige coronagolfje ook leidt tot meer ziekenhuisopnames is niet bekend. Die cijfers worden sinds juni niet meer bijgehouden.