PARIJS (ANP) - Judoka Sanne van Dijke is er in Parijs net niet in geslaagd haar prestatie op de Olympische Spelen van Tokio te evenaren. De Belgische Gabriella Willems was in de strijd om het brons in de klasse tot 70 kilogram met een waza-ari te sterk voor de 29-jarige Brabantse.

Van Dijke was in de halve finales kansloos tegen de Kroatische Barbara Matic, de nummer 1 van de wereld, waarna ze werd verwezen naar de strijd om het brons. Willems had die strijd gehaald via de herkansingen.