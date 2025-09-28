Aantal dronemeldingen bij luchthavens dit jaar hoger dan in 2024

SCHIPHOL (ANP) - Tot en met zaterdag zijn er op Schiphol en de andere Nederlandse luchthavens 22 meldingen geweest van drones die zijn waargenomen in de no-flyzones die rond de vliegvelden zijn ingesteld. Met nog drie maanden te gaan in 2025 komt het totaal dit jaar zeker uit boven het aantal van vorig jaar, zegt een woordvoerder van de marechaussee. Toen waren het er 25.

Het gaat om "gemelde waarnemingen waarop door ons is geacteerd", vult hij aan.

Zaterdag meldden verschillende piloten dat ze een vliegend object hadden gezien bij Schiphol, waarbij sommigen spraken van een drone en anderen van een ballon. De Polderbaan werd daarop korte tijd gesloten en het vliegverkeer omgeleid naar de Zwanenburgbaan. Na onderzoek houdt de marechaussee het erop dat het een ballon is geweest.

In Denemarken werd deze week het vliegverkeer meerdere keren verstoord door drones bij luchthavens. Rusland zou mogelijk verantwoordelijk zijn voor de verstorende drones.