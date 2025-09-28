Italianen prolongeren wereldtitel volleybal

PASAY CITY (ANP/DPA) - De Italiaanse volleyballers hebben voor de vijfde keer de wereldtitel veroverd. Dat deden ze door in het Filipijnse Pasay City Bulgarije in de finale te verslaan. Het team van bondscoach Alessandro Michieletto won in vier sets: 25-21 25-17 17-25 25-10. Begin september werden de Italiaanse vrouwen ook al wereldkampioen.

Italië verloor in de groepsfase verrassend van België (2-3), maar nam in de kwartfinales revanche zonder setverlies. Daarna was de titelverdediger in de halve finale ook met 3-0 te sterk voor Polen. Met name met serveren en het blokken aan het net maakten de Italianen in de finale het verschil.

Voor de Bulgaren was het bereiken van de finale voor het eerst in 55 jaar al een succes. Het team behoorde vooraf niet tot de kanshebbers. Polen pakte het brons door Tsjechië met 3-1 te verslaan. Nederland strandde in de achtste finales.