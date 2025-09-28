ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse premier Starmer noemt voorstellen Farage racistisch

Samenleving
door anp
zondag, 28 september 2025 om 13:50
anp280925076 1
LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft de voorstellen van de rechts-radicale partij Reform UK racistisch genoemd. Reform-partijleider Nigel Farage wil de permanente verblijfsvergunning voor migranten afschaffen, ook voor buitenlanders die er nu al een hebben. Bovendien moeten sociale voorzieningen alleen nog voor Britse burgers gelden als hij aan de macht komt.
Starmer noemde de plannen eerder al immoreel, maar gebruikt in gesprek met de BBC nu ook het woord racistisch. "We moeten benoemen wat het is." Wel benadrukte de premier dat dat niet betekent dat de kiezers van Reform ook racistisch zijn. Hij zegt te begrijpen dat er veel burgers zijn met legitieme zorgen, die teleurgesteld zijn in het tempo waarin de regering hun problemen oplost.
Momenteel kunnen migranten in het Verenigd Koninkrijk na vijf jaar aanspraak maken op een permanente verblijfsvergunning. Starmers Labourpartij, die zondag begint met het jaarlijkse partijcongres, wil die periode verdubbelen tot tien jaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 29 om 071117

Hoe voorkom je dat Booking je belazert?

27b72fcad67ec471937337e7a487815c,499bf21f

Waarom is Trump altijd zo oranje

shutterstock_778973677

Roken, ongezonde voeding, overgewicht, alcoholgebruik en onbeschermde seks: in bij de helft van de gevallen is kanker je eigen schuld

26635342_m

Dit zoete fruit met veel suiker kan juist je risico op diabetes verlagen

shutterstock_2447074723

Waarom je vaker bonen moet eten

generated-image (31)

Waarom Trump zijn handelsoorlog zal verliezen – volgens Bloomberg

Loading