Britse premier Starmer noemt voorstellen Farage racistisch

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft de voorstellen van de rechts-radicale partij Reform UK racistisch genoemd. Reform-partijleider Nigel Farage wil de permanente verblijfsvergunning voor migranten afschaffen, ook voor buitenlanders die er nu al een hebben. Bovendien moeten sociale voorzieningen alleen nog voor Britse burgers gelden als hij aan de macht komt.

Starmer noemde de plannen eerder al immoreel, maar gebruikt in gesprek met de BBC nu ook het woord racistisch. "We moeten benoemen wat het is." Wel benadrukte de premier dat dat niet betekent dat de kiezers van Reform ook racistisch zijn. Hij zegt te begrijpen dat er veel burgers zijn met legitieme zorgen, die teleurgesteld zijn in het tempo waarin de regering hun problemen oplost.

Momenteel kunnen migranten in het Verenigd Koninkrijk na vijf jaar aanspraak maken op een permanente verblijfsvergunning. Starmers Labourpartij, die zondag begint met het jaarlijkse partijcongres, wil die periode verdubbelen tot tien jaar.