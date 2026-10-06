Aantal Duitse dienstweigeraars verdriedubbeld

BERLIJN (ANP) - Het aantal Duitsers dat zegt wegens gewetensbezwaren niet in militaire dienst te willen, is vergeleken met vorig jaar nu al verdrievoudigd, melden Duitse media. De opkomstplicht is net als in Nederland ook in Duitsland opgeschort, maar jongeren worden wel weer gekeurd.

Wie uit principe niet in de Duitse krijgsmacht wil dienen, kan dat laten vastleggen. De overheidsdienst die dat registreert, constateert volgens het regionale persbureau RND een sterke stijging. Tussen januari en augustus van dit jaar ontving de dienst 12.102 aanvragen, waar dat er in heel 2025 maar 3879 waren. Nog een jaar eerder stokte het aantal op 2249. De laatste maanden ziet de dienst een stroomversnelling.

Sommige eerdere dienstweigeraars bedenken zich juist weer de laatste tijd, meldt de dienst volgens RND. Heel wat van hen zouden hun bezwaren intrekken. Dat is een gevolg van de Russische oorlog tegen Oekraïne en de dreiging voor Europa, schrijft RND.