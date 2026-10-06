Spaans kabinet akkoord met woningplannen die parlement wegstemde

MADRID (ANP/RTR) - Het Spaanse kabinet heeft ingestemd met maatregelen voor de hervorming van de woningmarkt. Waarschijnlijk kan premier Pedro Sánchez daardoor nu alsnog de plannen invoeren die het parlement vrijdag wegstemde. Dat zorgde ervoor dat Sánchez vervroegde verkiezingen uitschreef.

De woningcrisis zorgt al weken voor grote protesten in Spanje. Sánchez hoopte de problemen op te lossen met twee wetsvoorstellen, maar die werden geblokkeerd door de oppositie. Dat leidde bij veel burgers tot woede, waarvan Sánchez hoopt te profiteren bij de nieuwe verkiezingen.

Het parlement is nu ontbonden, maar de maatregelen moeten nog wel worden goedgekeurd door een commissie van demissionaire parlementariërs. Daar lijkt een meerderheid voor de plannen te zijn. Het gaat onder meer om een stop op huurverhogingen en een tijdelijk verbod op uithuiszettingen.

De maatregelen zullen tijdelijk gelden, totdat het nieuwe parlement wordt gevormd.