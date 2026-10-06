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Spaans Hooggerechtshof trekt arrestatiebevel Puigdemont in

Samenleving
door anp
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MADRID (ANP/AFP) - Het Spaanse Hooggerechtshof heeft het arrestatiebevel tegen de Catalaanse oud-regiopresident en separatistenleider Carles Puigdemont ingetrokken. Eerder op dinsdag maakte het Grondwettelijke Hof in dat land al de weg vrij voor zijn terugkeer. Puigdemont leeft al jaren in het buitenland, nadat hij in 2017 het land was ontvlucht om de gevolgen te ontlopen van het illegaal uitgeschreven referendum over Catalaanse onafhankelijkheid.
Omdat Puigdemont ook werd vervolgd voor verduistering, maakte hij aanvankelijk geen aanspraak op een in 2024 aangekondigde amnestiewet. Het Grondwettelijke Hof heeft die regeling dinsdag uitgebreid, waardoor ook de separatistenleider aanspraak maakt op gratie.
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